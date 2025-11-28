Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, как сейчас обстоит дело с новым соглашением капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Баринов — лидер команды и боец. Он выкладывается в каждой игре. Конечно, такой футболист нужен всем. Насколько я знаю, контракт ему предложили, а дальше всё зависит от Баринова, что он хочет. Мне было бы интересно видеть Баринова в "Локомотиве", — сказал Булыкин "Чемпионату".

Нынешнее соглашение 29-летнего хавбека истекает летом 2026 года и пока стороны никак не могут договориться о его продлении. Известно, что активный интерес к Баринову проявляют ЦСКА и "Зенит".