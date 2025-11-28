Центральный полузащитник сборной Англии и «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон пользуется большим интересом на трансферном рынке.

Эллиот Андерсон
Эллиот Андерсон globallookpress.com

Как сообщает издание Daily Mail, главным сейчас претендентом на 23-летнего игрока является «Манчестер Сити», готовый подписать его летом 2026 года.

Ранее об интересе к Андерсону заявили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Сейчас хавбек оценивается на портале Transfermarkt в 45 млн евро.  Сообщается, что «Ноттингем» готов вести переговоры с покупателями от суммы не менее 80 млн фунтов.