Сейчас хавбек оценивается на портале Transfermarkt в 45 млн евро. Сообщается, что «Ноттингем» готов вести переговоры с покупателями от суммы не менее 80 млн фунтов.

Ранее об интересе к Андерсону заявили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает издание Daily Mail, главным сейчас претендентом на 23-летнего игрока является «Манчестер Сити» , готовый подписать его летом 2026 года.

Центральный полузащитник сборной Англии и «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон пользуется большим интересом на трансферном рынке.

2.75

Прогнозы•Завтра 20:30 «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставка «Сороки» снова испытают проблемы и потеряют очки?

Футбол•Сегодня 18:25 Взлет и падение: как Эстеван затмевает Неймара в борьбе за место в сборной Бразилии на ЧМ-2026

Футбол•Сегодня 18:21 В ЦСКА неспокойно: почему Николич и Челестини невзлюбили Евгения Шевелева

Футбол•Сегодня 14:20 «У него ноги уже не те»: четыре слова, которых боится каждый футболист

Футбол•Вчера 23:45 Хаос на трибунах и дубль Малена: «Астон Вилла» дожала «Янг Бойз», несмотря на беспорядки

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 16:26 Мир, дружба, Роналду: семь случаев, когда Инфантино вел себя невыносимо

Футбол•Сегодня 12:27 Кто бросит вызов Кейну? Топ-5 самых ярких атакующих игроков Бундеслиги

Футбол•Вчера 16:01 Двойные стандарты ФИФА: Роналду сыграет на ЧМ‑2026 несмотря на дисквалификацию?

Футбол•Вчера 16:45 Сила мотивации: как Артета превратил психологию в главное оружие «Арсенала»

Футбол•Вчера 13:55 Точка невозврата: что еще должно случиться, чтобы «Ливерпуль» уволил Слота

Выбор читателей

Футбол•25/11/2025 08:20 Ринат Билялетдинов: ЦСКА и «Спартак» больше мешали друг другу, чем создавали

Футбол•Вчера 13:33 Уязвимость над головой: почему Доннарумма стал мишенью для соперников «Ман Сити»

Футбол•22/11/2025 22:47 «Ливерпуль» в очередном нокауте: «Ноттингем» выбил команду Слота из первой десятки

Футбол•25/11/2025 07:30 Человек-эпоха. Ушла легенда «Спартака» и советского футбола

Футбол•26/11/2025 14:31 «Он не будет копировать Пепа». Почему Компани — идеальный кандидат на пост тренера «Ман Сити»

Самое интересное

Футбол•30/09/2025 16:51 Вечная перестройка: почему «Челси» рискует проиграть с молодежью

Футбол•29/09/2025 16:10 Дорогой резервист: как Рахим Стерлинг оказался в ловушке собственного выбора

Футбол•29/09/2025 18:32 Новый Исак или преемник Кейна? Почему «Тоттенхэм» сделал Мейсона Мелию самым дорогим ирландцем

Футбол•28/09/2025 14:11 Цена ошибки. Гризманн, Мората и еще пять футболистов, которые пожалели о своем трансфере