Нападающий «Реала» Винисиус может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Caught Offside.

Винисиус — нападающий «Реала» globallookpress.com

Стало известно, что представители «манкунианцев» уже контактировали с агентами Винисиуса. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на подписание форварда, если тот решит покинуть «Реал».

Дело в том, что Винисиус не спешит продлевать контракт со «сливочными», который рассчитан до лета 2027-го года. У нападающего напряженные отношения с главным тренером команды Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось о том, что наставник «сливочных» согласен с тем, что Винисиус достоит больше внимания и поддержки.