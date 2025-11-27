Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями перед ответным матчем 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ против московского «Динамо».

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

Напомним, что в 1-м поединке «бело-голубые» обыграли команду из Санкт-Петербурга со счетом 3:1.

«Команда должна входить в матч стремительно? Я не думаю, что стремительно. Нужно постараться выиграть, а дальше посмотрим. Два мяча — это не такая большая разница, которую нельзя отыграть.

Надо играть в футбол и постараться забить мяч. Любой наш реализованный мяч будет интересной историей в плане двухматчевого противостояния», — сказал Семак «Матч ТВ».

Матч между этими командами стартует сегодня, 27-го ноября в 20:30 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.