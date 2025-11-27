«ПСЖ» набрал 12 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов. У «Тоттенхэма» осталось восемь баллов и 15-я строчка.

На хет-трик Витиньи , а также голы Фабиана Руиса и Вильяна Пачо гости ответили точными ударами Ришарлисона и Рандаля Коло-Муани (дважды).

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сломил сопротивление «Тоттенхэма» со счетом 5:3.

