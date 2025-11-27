В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сломил сопротивление «Тоттенхэма» со счетом 5:3.
На хет-трик Витиньи, а также голы Фабиана Руиса и Вильяна Пачо гости ответили точными ударами Ришарлисона и Рандаля Коло-Муани (дважды).
Результат матча
ПСЖПариж5:3ТоттенхэмЛондон
0:1 Ришарлисон 35' 1:1 Витор Феррейра 45' 1:2 Рандаль Коло Муани 50' 2:2 Витор Феррейра 53' 3:2 Фабиан Руис 59' 4:2 Вильян Пачо 65' 4:3 Рандаль Коло Муани 73' 5:3 Витор Феррейра 76' пен.
ПСЖ: Люка Шевалье, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш (Лукас Эрнандес 46'), Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витор Феррейра (Илья Забарный 90'), Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия (Усман Дембеле 79'), Брэдли Баркола (Ли Кан Ин 56'), Quentin Ndjantou (Гонсалу Рамуш 79')
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс (Вильсон Одобер 84'), Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Папе Сарр (Ксави Симонс 84'), Лукас Бергвалль (Жоау Палинья 76'), Родриго Бентанкур, Арчи Грей (Мохаммед Кудус 76'), Педро Порро, Рандаль Коло Муани (Дестини Удоджи 84'), Ришарлисон
Жёлтая карточка: Лукас Бергвалль 45+2' (Тоттенхэм)
Красная карточка: Лукас Эрнандес 90+3' (ПСЖ)
«ПСЖ» набрал 12 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов. У «Тоттенхэма» осталось восемь баллов и 15-я строчка.