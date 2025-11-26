В среду, 26 ноября, «ПСЖ» примет «Тоттенхэм» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

22:50 Главный арбитр встречи — довольно известный 44-летний Феликс Цвайер из Германии.

22:45 Сенсация в стартовом составе «ПСЖ»: с первых минут в нападении выйдет 18-летний Квентин Нджанту! В Лиге 1 он уже несколько раз выходил в основе, но вот в ЛЧ — впервые: до этого он получал лишь 11 минут против «Барселоны» и 15 против «Байера». Дембеле и Рамуш при этом остались на скамейке.

22:39 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» — домашней арене «ПСЖ», которая вмещает 48 583 зрителя.

Стартовые составы команд

«ПСЖ»: Шевалье, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Барколя, Нджанту, Кварацхелия.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Грей, ван де Вен, Ромеро, Спенс, Бентанкур, Бергвалль, Сарр, Коло-Муани, Ришарлисон.

«ПСЖ»

Парижский клуб защищает титул в Лиге чемпионов, и проблем с выходом в плей-офф у команды Луиса Энрике быть точно не должно. Прямо сейчас «ПСЖ» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе девять очков. «Красно-синие» за четыре матча смогли 14 раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои. Пока что у французов в текущем сезоне все под контролем.

В чемпионате Франции «ПСЖ», как и обычно, лидирует: команда из Парижа набрала 30 очков и на два балла опережает «Марсель» и «Ланс». В последних матчах «ПСЖ» смог переиграть «Гавр» (3:0), «Лион» (3:2) и «Ниццу» (1:0). В Лиге чемпионов же парижане на выезде разгромили «Байер» (7:2), но дома проиграли «Баварии» (1:2). Если говорить о потерях, то не смогут выйти на поле Ашраф Хакими и Дезире Дуэ.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» тоже претендуют на то, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, и тоже способны это сделать: у команды из Лондона сейчас восемь очков и 12-е место в турнирной таблице. Пока что лондонцы занимают место, которое позволит пробиться в 1/16 финала турнира, но наверняка «лилейно-белые» хотят пробиться сразу в 1/8 финала. Сейчас лондонский коллектив отделяет от этого всего одно очко. Текущая разница забитых и пропущенных мячей «Тоттенхэма» солидная — 7:2.

В чемпионате Англии у команды Томаса Франка не так все хорошо, как хотелось бы. «Тоттенхэм» набрал 18 очков и занимает девятое место в таблице — лондонцы точно жаждят большего. В прошлых турах АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» (1:4) и «Челси» (0:1), а также сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). В Лиге чемпионов команда поделила очки с «Монако» (0:0) и разгромила «Копенгаген» (4:0). Не смогут принять участие в этом матче травмированные Ив Биссума, Раду Драгусин, Деян Кулушевски, Доминик Соланке и Джеймс Мэддисон, а также дисквалифицированный Бреннан Джонсон.

Личные встречи

В этом году команды встречались в Суперкубке УЕФА. Тогда «ПСЖ» ушел с 0:2 и в итоге победил в серии пенальти. До этого же соперники играли в 2017 году и тогда «Тоттенхэм» выиграл с результатом 4:2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.