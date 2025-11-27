Стали известны стартовые составы «Лилля» и загребского «Динамо» на матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Тома Менье — игрок «Лилля» globallookpress.com

«Лилль»: Озер, Менье, Нгой, Манди, Перро, Андраде, Бенталеб, Андре, Мукау, Харальдссон, Игамане.

«Динамо» З: Филипович, Микич, Домингес, Маккенна, Винлоф, Зайц, Мишич, Лисика, Любичич, Ходжа, Бакрар.

Матч между этими командами состоится сегодня, 27-го ноября в 20:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 4-х туров в общем этапе Лиги Европы «Лилль» занимает 19-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Динамо» Загреб — на 12-й строчке (7).