Бывший капитан, а потом главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что бело-голубые занимают не свое место в турнирной таблице РПЛ и должны бороться за чемпионство.
«Когда "Динамо" вылетало, команду перед этим покинуло 18 футболистов. Все прекрасно знают, по каким причинам это произошло. Сегодня "Динамо", наоборот, вкладывает большие деньги в игроков и обладает одним из лучших составов в чемпионате. Он может и должен бороться за чемпионство, поэтому вылет "Динамо" уж точно не грозит.
СМИ для того и существуют, чтобы задавать вопросы, иногда разгоняя волну. Перед началом сезона все предполагали, что "Динамо" будет наверху. Когда команда начала терять очки, естественно, журналисты начали задавать вопросы про вылет. О чём-то надо говорить», — сказал Кобелев «Чемпионату».
После 16 матчей у «Динамо» лишь 20 очков и девятая строчка в таблице РПЛ. «Динамо» во главе с Кобелевым становилось бронзовым призером чемпионата России. Сейчас команду тренирует Ролан Гусев.