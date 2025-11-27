Бывший капитан, а потом главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что бело-голубые занимают не свое место в турнирной таблице РПЛ и должны бороться за чемпионство.

Андрей Николаевич Кобелев globallookpress.com

«Когда "Динамо" вылетало, команду перед этим покинуло 18 футболистов. Все прекрасно знают, по каким причинам это произошло. Сегодня "Динамо", наоборот, вкладывает большие деньги в игроков и обладает одним из лучших составов в чемпионате. Он может и должен бороться за чемпионство, поэтому вылет "Динамо" уж точно не грозит.

СМИ для того и существуют, чтобы задавать вопросы, иногда разгоняя волну. Перед началом сезона все предполагали, что "Динамо" будет наверху. Когда команда начала терять очки, естественно, журналисты начали задавать вопросы про вылет. О чём-то надо говорить», — сказал Кобелев «Чемпионату».

После 16 матчей у «Динамо» лишь 20 очков и девятая строчка в таблице РПЛ. «Динамо» во главе с Кобелевым становилось бронзовым призером чемпионата России. Сейчас команду тренирует Ролан Гусев.