Исполняющий обязанности главного тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ против «Зенита» (0:1).

Ролан Гусев — исполняющий обязанности главного тренер московского «Динамо» globallookpress.com

«Мы не планировали такой игры на старте. Мы поменяли схему. Понимали, что надо будет сдерживать индивидуально сильных футболистов. Решили выйти в три центральных.

Хотя 10 минут получалось неплохо, был мяч у нас. Но потом что-то сломалось, в подсознании сидел этот задел в два мяча, сели назад. Не надо было так низко садиться», — передает слова Гусева Чемпионат.

По сумме 2-х встреч «Динамо» М (3:1 и 0:1) пробилось в полуфинал Кубка России Пути РПЛ. «Зенит» спустился до Пути регионов.