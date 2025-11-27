Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассказал, чего он ждет от игры с датским «Митьюланном» в пятом туре общего этапа Лиги Европы.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

«Наш соперник хорошая команда, которая играет в привлекательный, атакующий футбол. У них есть талантливая молодёжь, качественная атака и разнообразные профили игроков. Это будет открытый матч, обе команды будут стремиться забить.

Быть на вершине для датского клуба — может быть немного удивительно, но это вполне заслуженно, исходя из их выступлений. "Важно то, что Дибала и Бэйли полностью восстановились после травм. Если все пойдет хорошо, они будут доступны", — сказал наставник джаллоросси перед матчем.

Матч пройдет сегодня, 27 ноября, в 20:45 (мск) на поле датчан. После 4 матчей "Митьюланн" лидирует в таблице с 12 очками, а "Рома" с 6-ю идет в середине.