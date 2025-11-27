Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о целях команды на оставшиеся матчи 2025 года.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Мы сейчас поставили ребятам задачу бороться до конца — и в нижней стадии Кубка, а в чемпионате — набрать максимальное количество очков до зимнего перерыва, чтобы сохранить место в лидирующей группе», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

После 16 туров «Локомотив» набрал 31 очко. Клуб идет на 4-м месте в таблице РПЛ.

В ближайших матчах московская команда сыграет 30 ноября на выезде с «Ростовом», а 7 декабря — с «Сочи».