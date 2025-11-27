Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче со «Спартаком» (2:3) в Кубке России.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«К сожалению, результат сегодня не тот, который планировали. К сожалению для нас. Но ребят не в чем упрекнуть с точки зрения желания. Объективно, во втором тайме "Спартак" был посильнее нас. Второй тайм у нас не удался. Начало матча было за нами, мы хорошие атаки проводили, забили мяч. Но пропущенный гол необязательный эмоциональную составляющую подбил. Усиления после замен у нас не произошло, и это отразилось на качестве игры.

Мы действительно дали задачу ребятам бороться до конца в нижней стадии Кубка, а в чемпионате закончить отрезок до зимнего перерыва по максимуму по очкам, чтобы продолжать идти в лидирующей группе в верхней части таблицы. Главное, сейчас не раскисать и двигаться вперед. Переживать смысла нет. Игра закончилась, надо ее скорее забывать и устранить все недостатки.

После матча с "Краснодаром" стадион после ничейного результата при хорошем качестве игры аплодировал, кричал "молодцы". Это характеризует нашу команду, наш российский костяк, мы бьемся от первой до последней секунды. Это черта нашего коллектива. Сегодня, да, второй тайм получился не лучшим с точки зрения качества игры, но работоспособность, желание, — здесь ребята проявили очень достойно себя», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Спартак» по сумме двух матчей победил 6:2 и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Локомотив» же опустился в розыгрыш Пути регионов.