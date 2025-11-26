Нападающий Федор Смолов высказался о будущем Жерсона в «Зените».

«Тебе купили Луиса Энрике за 35 миллионов — ты не имеешь права его не поставить в состав. Купили Жерсона, который хоть и недоволен и хочет уйти, ты все равно не можешь его не ставить. Это невозможно.

Но сегодняшние реалии таковы, что у тебя в составе 13 иностранцев, за которых заплатили и которых ты вынужден ставить в состав. Логика Семака понятна — если тебе покупают игрока сборной Бразилии, ты думаешь, что он сделает разницу.

По моей инфе, Жерсон зимой уезжает в Саудовскую Аравию. И у него нет мотивации, и у "Зенита". Играет он просто потому, что здоров. А Мостовой, который остается в запасе», — отмети Смолов в эфире SMOL FM на ВидеоСпортсе.

Напомним, что Жерсон перебрался в «Зенит» летом из «Фламенго».