Французский «Марсель» победил английский «Ньюкасл» со счетом 2:1 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, уступая после первого тайма.
На 6-й минуте «сороки» вышли вперед после гола Харви Барнса, но все изменилось после перерыва.
Главным героем встречи стал ветеран Патрик Обамеянг. Сначала он в дебюте второго тайма сравнял счет с передачи юного Даррила Бакола, а через 4 минуты ганец замкнул передачу Тимоти Веа и оформил дубль.
Результат матча
МарсельМарсель2:1НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
0:1 Харви Льюис Барнс 6' 1:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 46' 2:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 50'
Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди, Эмерсон, Артур Вермерен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд (Анхель Гомес 88'), Дэррил Бакола (Matt O'Riley 62'), Тимоти Уэа, Игор Пайшао, Пьер-Эмерик Обамеянг (Робиньо Ваз 90')
Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер (Льюис Майли 61'), Малик Тшау, Тино Ливраменто (Энтони Эланга 61'), Харви Льюис Барнс, Джейкоб Мёрфи (Льюис Холл 61'), Джозеф Уиллок (Ник Вольтемаде 72'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Энтони Гордон (Джейкоб Рэмси 72')
Жёлтые карточки: Леонардо Балерди 3', Дэррил Бакола 36', Эмерсон 52', Мэйсон Гринвуд 67', Артур Вермерен 84' — Джозеф Уиллок 20', Энтони Гордон 42', Дэниел Бёрн 65'
В шестом туре «Марсель» сыграет в гостях с «Юнионом Сент-Жиллуаз», а «Ньюкасл» отправится на выезд к «Байеру».