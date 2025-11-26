Французский «Марсель» победил английский «Ньюкасл» со счетом 2:1 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, уступая после первого тайма.

Патрик Обамеянг (слева) globallookpress.com

На 6-й минуте «сороки» вышли вперед после гола Харви Барнса, но все изменилось после перерыва.

Главным героем встречи стал ветеран Патрик Обамеянг. Сначала он в дебюте второго тайма сравнял счет с передачи юного Даррила Бакола, а через 4 минуты ганец замкнул передачу Тимоти Веа и оформил дубль.

Результат матча Марсель Марсель 2:1 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 0:1 Харви Льюис Барнс 6' 1:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 46' 2:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 50' Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди, Эмерсон, Артур Вермерен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд ( Анхель Гомес 88' ), Дэррил Бакола ( Matt O'Riley 62' ), Тимоти Уэа, Игор Пайшао, Пьер-Эмерик Обамеянг ( Робиньо Ваз 90' ) Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер ( Льюис Майли 61' ), Малик Тшау, Тино Ливраменто ( Энтони Эланга 61' ), Харви Льюис Барнс, Джейкоб Мёрфи ( Льюис Холл 61' ), Джозеф Уиллок ( Ник Вольтемаде 72' ), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Энтони Гордон ( Джейкоб Рэмси 72' ) Жёлтые карточки: Леонардо Балерди 3', Дэррил Бакола 36', Эмерсон 52', Мэйсон Гринвуд 67', Артур Вермерен 84' — Джозеф Уиллок 20', Энтони Гордон 42', Дэниел Бёрн 65'

Статистика матча 7 Удары в створ 9 6 Удары мимо 5 58 Владение мячом 42 11 Угловые удары 5 1 Офсайды 1 9 Фолы 8

В шестом туре «Марсель» сыграет в гостях с «Юнионом Сент-Жиллуаз», а «Ньюкасл» отправится на выезд к «Байеру».