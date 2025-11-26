Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Манчестер Сити» впервые с 2018 года проиграл дома на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы почти полностью обновила состав, получила два гола от прагматичного «Байера» и так и не смогла вскрыть немецкий блок. Даже с Холанном и Фоденом на поле во втором тайме.

Результат матча

Манчестер СитиМанчестерМанчестер Сити0:2БайерБайерЛеверкузен
0:1 Алехандро Гримальдо 23' 0:2 Патрик Шик 54'
Манчестер Сити:  Джеймс Траффорд,  Абдукодир Хусанов (Райан Шерки 65'),  Джон Стоунс,  Натан Аке,  Райан Айт Нури (Nico O'Reilly 46'),  Рико Льюис (Филип Фоден 46'),  Тейьяни Рейндерс,  Савиньо,  Николас Гонсалес,  Оскар Бобб (Жереми Доку 46'),  Омар Мармуш (Эрлинг Холанд 65')
Байер:  Марк Флеккен,  Алехандро Гримальдо,  Луак Баде,  Джарелл Куанса,  Алейш Гарсия,  Жануэль Белосьян,  Патрик Шик,  Кристиан Мишель Кофане (Нейтан Телла 83'),  Малик Тилльман,  Ибрахим Маца,  Эрнест Поку
Жёлтые карточки:  Алехандро Гримальдо 60' (Байер),  Кристиан Мишель Кофане 78' (Байер)

Перед «Байером» Гвардиола выкрутил ротацию на максимум. 10 изменений в старте по сравнению с матчем против «Ньюкасла».  На поле вышли Оскар Бобб, Мармуш, Савиньо, в центре — Тиджани Рейндерс и Рико Льюис, в воротах — дебютант ЛЧ Джеймс Траффорд.  Из основы сохранился только Нико Гонсалес.  Первые минуты выглядели обнадёживающе.  Натан Аке после стандарта пробил в касание — Марк Флеккен чудом достал мяч из-под перекладины.  Чуть позже подключился вперёд Абдукодир Хусанов, но пас на Мармуша не стал голевым.

Пеп Гвардиола
Гримальдо наказывает рыхлую оборону

Проблема была в другом — без Родри центр «Сити» снова оказался уязвимым.  «Байер» быстро почувствовал, где болит.  Немцы выходили через левый фланг, находили в полуфланге Маликa Тиллмана и через него разворачивали контратаки.  Один раз Райан Айт-Нури в последний момент подкатом заблокировал удар Эрнеста Покy, другой эпизод с его падением в штрафной «Сити» вполне тянул на пенальти, но судья «точку» не дал.  Сигнал тревоги был очевидным — каждое потерянное «Сити» владение превращалось в забег «Байера» на свободное пространство.

В очередной контратаке защита хозяев всё-таки не выдержала.  «Байер» снова вскрыл центр, быстро развернул атаку вправо на Ибраиима Мазу, и дальше всё рухнуло по цепочке.  Маза спокойно навесил, Кристиан Кофане не стал бить сам, а аккуратно скинул мяч под удар Алехандро Гримальдо.  Капитан гостей поймал отскок и пробил низом — 0:1, а Траффорд был попросту бессилен.

Гол Гримальдо
Сценарий — болезненно знакомый для «Сити» последних двух сезонов.  Много владения, недостаточно остроты и слишком лёгкие голы в свои ворота при любом серьёзном ответном выпаде соперника.

Тройная замена в перерыве — и всё равно 0:2

После вялого первого тайма Гвардиола пошёл на редкий для себя шаг — тройная замена в перерыве (где-то ехидно улыбается Деян Станкович).  На поле вышли Фил Фоден, Жереми Доку и Нико О’Райли, схема стала агрессивнее, «Сити» ещё сильнее прижал гостей.

Но «Байер» дождался своего момента и после паузы, почти идентичного.  Гости получили пространство на фланге, время на подачу и запоздалую реакция в штрафной.  Маза без сопротивления навесил, а Патрик Шик выиграл воздух у задумавшегося Аке и аккуратно щёлкнул головой в дальний угол, 0:2.

Гол Шика
Камера тут же поймала на бровке Эрлинга Холанна, который готовился выйти на поле.  Но к моменту, когда норвежский форвард и Райан Шерки появились, матч уже слишком сильно накренился в пользу «Байера».

Холанн и компания упираются в Флеккена

Выход Холанда действительно добавил «Сити» угрозы.  Норвежцу сразу начали загружать в штрафную.  И Эрлинг даже убежал 1 на 1 с Марком Флеккеном, но голландский кипер бросился в ноги норвежцу и забрал мяч.  Ближе к концовке Холанн всё более отчаянно пытался замкнуть прострелы и навесы, но то не попадал как следует по мячу, то снова натыкался на голкипера.  Шерки после выхода на поле не показал привычного блеска, но и парочку его ударов тоже взял Флеккен.

Марк Флеккен после сейва
По цифрам у «Сити» было большинство по владению и ударам, но по ощущению это был именно тот матч, в котором команда может бить ещё час — и всё равно не забьёт.  Для команды Гвардиолы такой матч — сразу несколько неприятных линий в резюме: прервана серия из 23 домашних матчей ЛЧ без поражений на групповом этапе, уже второй подряд официальный матч заканчивается поражением, снова обнажилась уязвимость к контратакам без Родри и зависимость от индивидуального класса лидеров в атаке.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Байер», наоборот, выжал максимум.  Два удара в створ — два гола, а всё остальное за них сделала дисциплина блока и надёжность вратаря.  Появляется всё больше подтверждений того, что перестройка после хаотичного межсезонья прошла не зря.