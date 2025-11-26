«Манчестер Сити» впервые с 2018 года проиграл дома на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы почти полностью обновила состав, получила два гола от прагматичного «Байера» и так и не смогла вскрыть немецкий блок. Даже с Холанном и Фоденом на поле во втором тайме.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 0:2 Байер Леверкузен 0:1 Алехандро Гримальдо 23' 0:2 Патрик Шик 54' Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Абдукодир Хусанов ( Райан Шерки 65' ), Джон Стоунс, Натан Аке, Райан Айт Нури ( Nico O'Reilly 46' ), Рико Льюис ( Филип Фоден 46' ), Тейьяни Рейндерс, Савиньо, Николас Гонсалес, Оскар Бобб ( Жереми Доку 46' ), Омар Мармуш ( Эрлинг Холанд 65' ) Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Луак Баде, Джарелл Куанса, Алейш Гарсия, Жануэль Белосьян, Патрик Шик, Кристиан Мишель Кофане ( Нейтан Телла 83' ), Малик Тилльман, Ибрахим Маца, Эрнест Поку Жёлтые карточки: Алехандро Гримальдо 60' (Байер), Кристиан Мишель Кофане 78' (Байер)

Статистика матча 7 Удары в створ 2 6 Удары мимо 1 55 Владение мячом 45 9 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 4 Фолы 8

Перед «Байером» Гвардиола выкрутил ротацию на максимум. 10 изменений в старте по сравнению с матчем против «Ньюкасла». На поле вышли Оскар Бобб, Мармуш, Савиньо, в центре — Тиджани Рейндерс и Рико Льюис, в воротах — дебютант ЛЧ Джеймс Траффорд. Из основы сохранился только Нико Гонсалес. Первые минуты выглядели обнадёживающе. Натан Аке после стандарта пробил в касание — Марк Флеккен чудом достал мяч из-под перекладины. Чуть позже подключился вперёд Абдукодир Хусанов, но пас на Мармуша не стал голевым.

Гримальдо наказывает рыхлую оборону

Проблема была в другом — без Родри центр «Сити» снова оказался уязвимым. «Байер» быстро почувствовал, где болит. Немцы выходили через левый фланг, находили в полуфланге Маликa Тиллмана и через него разворачивали контратаки. Один раз Райан Айт-Нури в последний момент подкатом заблокировал удар Эрнеста Покy, другой эпизод с его падением в штрафной «Сити» вполне тянул на пенальти, но судья «точку» не дал. Сигнал тревоги был очевидным — каждое потерянное «Сити» владение превращалось в забег «Байера» на свободное пространство.

В очередной контратаке защита хозяев всё-таки не выдержала. «Байер» снова вскрыл центр, быстро развернул атаку вправо на Ибраиима Мазу, и дальше всё рухнуло по цепочке. Маза спокойно навесил, Кристиан Кофане не стал бить сам, а аккуратно скинул мяч под удар Алехандро Гримальдо. Капитан гостей поймал отскок и пробил низом — 0:1, а Траффорд был попросту бессилен.

Сценарий — болезненно знакомый для «Сити» последних двух сезонов. Много владения, недостаточно остроты и слишком лёгкие голы в свои ворота при любом серьёзном ответном выпаде соперника.

Тройная замена в перерыве — и всё равно 0:2

После вялого первого тайма Гвардиола пошёл на редкий для себя шаг — тройная замена в перерыве (где-то ехидно улыбается Деян Станкович). На поле вышли Фил Фоден, Жереми Доку и Нико О’Райли, схема стала агрессивнее, «Сити» ещё сильнее прижал гостей.

Но «Байер» дождался своего момента и после паузы, почти идентичного. Гости получили пространство на фланге, время на подачу и запоздалую реакция в штрафной. Маза без сопротивления навесил, а Патрик Шик выиграл воздух у задумавшегося Аке и аккуратно щёлкнул головой в дальний угол, 0:2.

Камера тут же поймала на бровке Эрлинга Холанна, который готовился выйти на поле. Но к моменту, когда норвежский форвард и Райан Шерки появились, матч уже слишком сильно накренился в пользу «Байера».

Холанн и компания упираются в Флеккена

Выход Холанда действительно добавил «Сити» угрозы. Норвежцу сразу начали загружать в штрафную. И Эрлинг даже убежал 1 на 1 с Марком Флеккеном, но голландский кипер бросился в ноги норвежцу и забрал мяч. Ближе к концовке Холанн всё более отчаянно пытался замкнуть прострелы и навесы, но то не попадал как следует по мячу, то снова натыкался на голкипера. Шерки после выхода на поле не показал привычного блеска, но и парочку его ударов тоже взял Флеккен.

По цифрам у «Сити» было большинство по владению и ударам, но по ощущению это был именно тот матч, в котором команда может бить ещё час — и всё равно не забьёт. Для команды Гвардиолы такой матч — сразу несколько неприятных линий в резюме: прервана серия из 23 домашних матчей ЛЧ без поражений на групповом этапе, уже второй подряд официальный матч заканчивается поражением, снова обнажилась уязвимость к контратакам без Родри и зависимость от индивидуального класса лидеров в атаке.

«Байер», наоборот, выжал максимум. Два удара в створ — два гола, а всё остальное за них сделала дисциплина блока и надёжность вратаря. Появляется всё больше подтверждений того, что перестройка после хаотичного межсезонья прошла не зря.