Наставник сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решил уйти из московского «Динамо». Ранее тренер объявил о решении покинуть тренерский мостик бело-голубых и сконцентрироваться на сборной.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Мысль об уходе посетила меня ещё перед ноябрьским сбором сборной России, после матча "Динамо" с "Акроном". И уже сформировалось окончательно после матча с Чили. Взял ещё день и две ночи, чтобы всё продумать окончательно и принять решение.

Прошла ночь после игры со сборной Чили, потом прошли ещё сутки в Москве, и после этого уже принял такое решение», — сказал Валерий Карпин в эфире телеканала «Россия 24».