Наставник «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Карабахом» (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Антонио Конте
Антонио Конте globallookpress.com

«Я доволен игрой команды.  Нам противостоял соперник, с которым сложно играть.  В этом сезоне им удалось добиться хороших результатов.

Был сложный матч, но я очень рад.  Вратарь "Карабаха" совершил несколько блестящих сейвов.  Казалось, что нам ему просто не забить, но команда сохраняла сосредоточенность.  Должны гордиться тем, как ответственно игроки выполняют свою работу», — цитирует официальный сайт УЕФА Конте.