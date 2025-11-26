Наставник «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Карабахом» (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Я доволен игрой команды. Нам противостоял соперник, с которым сложно играть. В этом сезоне им удалось добиться хороших результатов.
Был сложный матч, но я очень рад. Вратарь "Карабаха" совершил несколько блестящих сейвов. Казалось, что нам ему просто не забить, но команда сохраняла сосредоточенность. Должны гордиться тем, как ответственно игроки выполняют свою работу», — цитирует официальный сайт УЕФА Конте.