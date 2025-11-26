В следующем матче турнира «Буде-Глимт» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией», а «Ювентус» примет «Пафос».

Хозяева смогли отыграться на 87-й минуте с пенальти после удара Сондре Фета , но 90+1-й минуте Джонатан Дэвид забил третий мяч «Ювентуса», ставший победным.

На 59-й минуте «Ювентус» повел в счете после гола Уэстона Маккени с передачи Фабио Миретти.

На 27-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Оле Блумберга.

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» принимал итальянский «Ювентус» и уступил со счетом 2:3.

