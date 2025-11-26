В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» принимал итальянский «Ювентус» и уступил со счетом 2:3.
На 27-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Оле Блумберга.
В начале второго тайма форвард «старой синьоры» Лоис Опенда сравнял счет.
На 59-й минуте «Ювентус» повел в счете после гола Уэстона Маккени с передачи Фабио Миретти.
Хозяева смогли отыграться на 87-й минуте с пенальти после удара Сондре Фета, но 90+1-й минуте Джонатан Дэвид забил третий мяч «Ювентуса», ставший победным.
Результат матча
Будё-ГлимтБудё2:2ЮвентусТурин
1:0 Оле Дидрик Бломберг 27' 1:1 Луа Опенда 48' 1:2 Уэстон Маккенни 59' 2:2 Сондре Фет 87' пен.
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Хайтам Алеесами (Бреде Мо 61'), Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет, Исак Дюбвик Мяяття (Сондре Эукленн 61'), Оле Дидрик Бломберг (Матиас Йоргенсен 77'), Хокон Эвьен (Йенс Хёуге 77'), Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен 87')
Ювентус: Маттиа Перин, Андреа Камбьязо (Джонатан Дэвид 75'), Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Фабио Миретти (Хефрен Тюрам 68'), Василие Аджич, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс, Луа Опенда (Хуан Кабаль 75'), Шику Консейсау (Эдон Жегрова 83')
Жёлтые карточки: Ллойд Келли 39' (Ювентус), Фабио Миретти 50' (Ювентус)
В следующем матче турнира «Буде-Глимт» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией», а «Ювентус» примет «Пафос».