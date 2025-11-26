Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поражении от «Краснодара»(0:4) в Кубке России.

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«В моем понимании счет мог любым. Кому какой результат захочется нарисовать в голове, он может это сделать. Если посмотреть по моментам, то не ошибется.

Проиграть 0:4 — это не есть хорошо. Всей команде нужно извиниться перед болельщиками. Может, не за качество игры, но проиграть при такой игре 0:4 — это, мягко говоря, нехорошо. Сделаем выводы, все подумаем, как это можно исправить», — приводит слова Ахметзянова «Матч ТВ».

По сумме двух встреч «Краснодар» выиграл 7:1 и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Оренбург» же продолжит борьбу в Кубке регионов.