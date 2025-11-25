Российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что московский «Локомотив» может отыграться в ответной кубковой встрече с московским «Спартаком».
25 ноября «Локомотив» примет «Спартак» во втором матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Игра начнется в 20:30 мск. Первая встреча завершилась победой красно‑белых 3:1.
«Московский "Локомотив" мне очень понравился в последней игре против "Краснодара". У них были хорошие комбинации, было хорошее движение. Конечно, у "Локомотива" будут шансы отыграться в матче с красно-белыми», — сказал Тарханов «Матч ТВ».