Российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что московский «Локомотив» может отыграться в ответной кубковой встрече с московским «Спартаком».

25 ноября «Локомотив» примет «Спартак» во втором матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.  Игра начнется в 20:30 мск.  Первая встреча завершилась победой красно‑белых 3:1.

«Московский "Локомотив" мне очень понравился в последней игре против "Краснодара".  У них были хорошие комбинации, было хорошее движение.  Конечно, у "Локомотива" будут шансы отыграться в матче с красно-белыми», — сказал Тарханов «Матч ТВ».