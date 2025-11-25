«Сассуоло» сыграл вничью с «Пизой» (2:2) в матче 12-го тура итальянской Серии А.
Гости вышли вперед уже на 4-й минуте благодаря голу М'бала Нзолы.
Спустя всего 2 минуты «Сассуоло» сравнял счет, отличился Неманья Матич. На 81-й минуте «Пиза» снова вышла вперед, гол записал на свой счет Хенрик Мейстер.
Хозяева смогли сравнять счет уже на 90+5-й митнуе благодаря точному удару Кристиана Торстведта.
Результат матча
СассуолоСассуоло2:2ПизаПиза
0:1 Кирман Дьюсбери-Холл 29' 0:2 Хенрик Мейстер 81'
Сассуоло: Сенне Ламменс, Лени Йоро, Маттейс де Лигт, Люк Шоу, Нуссайр Мазрауи (Мэйсон Маунт 46'), Патрик Доргу (Кобби Майну 58'), Каземиро (Диогу Далот 58'), Бруну Фернандеш, Брайан Мбемо, Амад Диалло, Джошуа Зиркзее
Пиза: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Шеймус Коулман (Jake O'Brien 10'), Джек Грилиш, Кирман Дьюсбери-Холл, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Тьерно Барри, Илиман Ндиайе
Жёлтые карточки: Брайан Мбемо 45+2' (Сассуоло), Каземиро 49' (Сассуоло)
Красная карточка: Идрисса Гана Гейе 13' (Пиза)
После этого матча «Пиза» занимает 16-е место в таблице Серии А с 10-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 9-й позиции с 17-ю баллами.