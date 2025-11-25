После этого матча «Пиза» занимает 16-е место в таблице Серии А с 10-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 9-й позиции с 17-ю баллами.

Хозяева смогли сравнять счет уже на 90+5-й митнуе благодаря точному удару Кристиана Торстведта .

Спустя всего 2 минуты «Сассуоло» сравнял счет, отличился Неманья Матич . На 81-й минуте «Пиза» снова вышла вперед, гол записал на свой счет Хенрик Мейстер .

Гости вышли вперед уже на 4-й минуте благодаря голу М'бала Нзолы .

«Сассуоло» сыграл вничью с «Пизой» (2:2) в матче 12-го тура итальянской Серии А.

