Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о матче против «Балтики»(0:2) в Кубке России.

Олег Кононов
Олег Кононов globallookpress.com

«Если брать первый и второй таймы, начало матча было скованным.  Было много брака в передачах, не могли толком начинать атаки.  Готовились к прессингу "Балтики", но всё равно скованно себя чувствовали.  Потом разыгрались и концовку первого тайма хорошо провели.  Разогрелись.  Во втором тайме, по сути, была равная игра до второго гола, думали уже перестраиваться, но немного не успели с заменами.  Второй тайм был достаточно неплохим.  В целом проигрыш — это всегда плохо.  Но "Балтика" достаточно хорошо играет в РПЛ, сыграли с ней достойно», — цитирует Кононова «Матч ТВ».

Благодаря победе «Балтика» пробилась в следующий раунд турнира, а «Торпедо» покинуло турнир.