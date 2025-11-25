Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о матче против «Балтики»(0:2) в Кубке России.

Олег Кононов globallookpress.com

«Если брать первый и второй таймы, начало матча было скованным. Было много брака в передачах, не могли толком начинать атаки. Готовились к прессингу "Балтики", но всё равно скованно себя чувствовали. Потом разыгрались и концовку первого тайма хорошо провели. Разогрелись. Во втором тайме, по сути, была равная игра до второго гола, думали уже перестраиваться, но немного не успели с заменами. Второй тайм был достаточно неплохим. В целом проигрыш — это всегда плохо. Но "Балтика" достаточно хорошо играет в РПЛ, сыграли с ней достойно», — цитирует Кононова «Матч ТВ».

Благодаря победе «Балтика» пробилась в следующий раунд турнира, а «Торпедо» покинуло турнир.