Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе﻿ извинился за конфликт с одноклубником Майклом Кином во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Момент стычки Гейе и Кина globallookpress.com

«Я хотел бы прежде всего извиниться перед своим одноклубником Майклом Кином. Я беру на себя полную ответственность за свою реакцию на случившееся на поле. Также прошу прощения у одноклубников, тренеров, болельщиков и клуба. То, что произошло, не отражает ценности, на которые я ориентируюсь. Обещаю, что подобное не повторится»﻿, — написал Гейе в социальных сетях.

Во время матча на 13-й минуте между Гейе и Кином произошла стычка, в результате которой сенегальский защитник ударил партнера по команде по лицу и был удален с поля.

Решение судьи Тони Харрингтона подтвердил VAR. Несмотря на удаление, «Эвертон» сумел одержать победу над «Манчестер Юнайтед».​