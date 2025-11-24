Российский тренер Сергей Юран поделился мнением об игре «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Сергей Юран globallookpress.com

«Кто меньше владеет мячом, тот выигрывает матч. Процент владения набирается перепасовкой между защитниками и вратарями. Нужно выбирать: либо результат, либо владение мячом.

"Спартак" подсушил второй тайм. И если хочешь стать чемпионом, нужно иногда проводить такие матчи, особенно с конкурентами. Часто слышал: "Да что это за футбол, нужно в атаку! " Но тут надо определиться — либо красивый футбол без результата, либо мы всё-таки будем чемпионами», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. ЦСКА — на 3-й позиции с 33 баллами.