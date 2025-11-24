Московский «Спартак» официально объявил о переименовании трибуны А на «Лукойл Арене» в честь легендарного Никиты Симоняна, скончавшегося накануне в возрасте 99 лет.

Никита Симонян globallookpress.com

Симонян навсегда вошёл в историю красно-белых как один из самых выдающихся игроков и тренеров клуба. В составе «Спартака» он четырежды становился чемпионом СССР в качестве футболиста (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды — в роли главного тренера (1962, 1969).

Также он завоевал золото Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР. На его счету — 133 гола в 228 матчах за «Спартак», что делает его лучшим бомбардиром в истории клуба по сей день.