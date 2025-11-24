Футбольный союз России на своем официальном сайте объявил состав судейских бригад на матчи 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона 2025/2026 года.

Кубок России по футболу
Кубок России по футболу globallookpress.com

В игре «Торпедо» — «Балтика» главным арбитром назначен Андрей Прокопов, его помощниками будут Евгений Синянский и Ярослав Калиниченко.  Резервным судьей станет Антон Анопа, а инспектором — Вячеслав Харламов.

В матче «Арсенал» — «Рубин» судить будет Василий Казарцев, помощниками выступят Александр Туркин и Михаил Шпильфогель.  Максим Перезва будет резервным судьей, а Сергей Зуев — инспектором.

На встрече «Нефтехимик» — «Ростов» главным арбитром назначен Евгений Кукуляк, с ним помогут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков.  Резервным судьей станет Михаил Черемных, инспектором — Николай Иванов.

Игра «КАМАЗ» — «Крылья Советов» пройдет под судейством Станислава Матвеева, помощники — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретёшкин.  Резервный судья — Никита Новиков, инспектор — Олег Соколов.