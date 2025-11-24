Знаменитый голкипер сборной России и «Локомотива» Сергей Овчинников поделился эмоциями от своего назначения директором академии железнодорожников.

Сергей Овчинников (слева) fclm.ru

«Очень рад вернуться туда, где я провёл много ярких лет своей карьеры. "Локомотив" — знаковое для меня место, поэтому над предложением возглавить академию долго не раздумывал. Благодарен руководству за оказанное мне доверие. Вместе мы продолжим развивать единую систему подготовки воспитанников, чтобы увеличивать их количество в главной команде», — цитирует Овчинникова сайт «Локомотива».

55-летний Овчинников по прозвищу «Босс» выступал за «Локомотив» с 1992 по 1997 год и 2022 по 2005-й. Два раза с клубом он становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок России. За национальную сборную он провел 36 матчей.