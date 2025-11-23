Известный российский игрок и тренер Сергей Юран поделился впечатлениями от работы в турецком «Серик Беледиеспор», выступающем во Втором дивизионе.

Сергей Юран globallookpress.com

«Мне очень понравилось в Турции, сильная Первая лига. Наверное, это уровень низа РПЛ. Там и паузы на сборные есть, потому что много сборников играют в африканских и балканских клубах. Очень серьезная лига, было интересно проверить себя и с минимальным бюджетом собрать команду.

Мы всегда шли в середине из 20 команд — 10–12‑е места. Все ждали, что "Серик" опустится в зону вылета. Ни разу не опустились. Это отмечала пресса и телевидение. Без финансовых возможностей команда играет и набирает очки. Очевидно, что футбол в Турции — религия.

Получил удовольствие. Это в копилку: работа в дальнем зарубежье, комплектовать команду без возможности. У меня были и турки, и португальцы, и русские. Была игровая дисциплина на поле. Хотя турки не очень любят бегать без мяча — они всё это выполняли на сборах и в играх. Это была проверка для себя», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Перед началом этого сезона Юран возглавил турецкий клуб, а уже в октябре покинул его в связи с финансовыми проблемами.