Известный российский игрок и тренер Сергей Юран поделился впечатлениями от работы в турецком «Серик Беледиеспор», выступающем во Втором дивизионе.

Сергей Юран
Сергей Юран globallookpress.com

«Мне очень понравилось в Турции, сильная Первая лига.  Наверное, это уровень низа РПЛ.  Там и паузы на сборные есть, потому что много сборников играют в африканских и балканских клубах.  Очень серьезная лига, было интересно проверить себя и с минимальным бюджетом собрать команду.

Мы всегда шли в середине из 20 команд — 10–12‑е места.  Все ждали, что "Серик" опустится в зону вылета.  Ни разу не опустились.  Это отмечала пресса и телевидение.  Без финансовых возможностей команда играет и набирает очки.  Очевидно, что футбол в Турции — религия.

Получил удовольствие.  Это в копилку: работа в дальнем зарубежье, комплектовать команду без возможности.  У меня были и турки, и португальцы, и русские.  Была игровая дисциплина на поле.  Хотя турки не очень любят бегать без мяча — они всё это выполняли на сборах и в играх.  Это была проверка для себя», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Перед началом этого сезона Юран возглавил турецкий клуб, а уже в октябре покинул его в связи с финансовыми проблемами.