«Вильярреал» одержал победу над «Мальоркой» (2:1) в матче 13-го тура испанской Примеры.
В 1-м тайме команды обменялись голами. У «Вильярреала» отличился Херар Морено на 6-й минуте. «Мальорка» сумела сравнять счет на 8-й минуте благодаря голу Саму Кошты.
На 83-й минуте «Вильярреал» снова вышел вперед, победный гол забил Тани Олувасейи.
Результат матча
ВильярреалВильярреал2:1МальоркаПальма-де-Мальорка
1:0 Херар Морено 6' 1:1 Саму Кошта 8' 2:1 Тани Олувасейи 83'
Вильярреал: Луис Жуниор, Пау Наварро, Рафа Марин (Тажон Бушанан 80'), Ренато Вейга, Альфонсо Педраса, Сантьяго Комесанья, Томас Парти (Пап Гуй 63'), Альберто Молейро (Манор Соломон 74'), Николя Пепе, Херар Морено (Жорж Микаутадзе 63'), Айосе Перес (Тани Олувасейи 63')
Мальорка: Лукас Бергстрём, Хоан Мохика, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Пабло Торре (Серхи Дардер 69'), Антонио Санчес (Такума Асано 86'), Саму Кошта, Омар Маскарель (Хавьер Льябрес 87'), Матео Джозеф (Мануэль Морланес 86'), Jan Virgili (Ведат Мурики 74')
Жёлтые карточки: Луис Жуниор 89', Тажон Бушанан 90+7' — Лукас Бергстрём 67', Хоан Мохика 75'
После этого матча «Вильярреал» занимает 3-е место в таблице Примеры с 29-ю очками в активе. «Мальорка» — на 16-й позиции (12).