После этого матча «Вильярреал» занимает 3-е место в таблице Примеры с 29-ю очками в активе. «Мальорка» — на 16-й позиции (12).

На 83-й минуте «Вильярреал» снова вышел вперед, победный гол забил Тани Олувасейи .

В 1-м тайме команды обменялись голами. У «Вильярреала» отличился Херар Морено на 6-й минуте. «Мальорка» сумела сравнять счет на 8-й минуте благодаря голу Саму Кошты .

«Вильярреал» одержал победу над «Мальоркой» (2:1) в матче 13-го тура испанской Примеры.

