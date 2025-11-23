Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов считает, что московский «Спартак» может на постоянной основе возглавить Вадим Романов, если выиграет все оставшиеся матчи до зимней паузы.

Вадим Романов globallookpress.com

«Если Романов выиграет все матчи до паузы, то руководство может дать ему шанс. Ситуация схожа с положением Ролана Гусева. К сожалению, у него, видимо, шансов не будет. Взор падает на зарубежных специалистов, но надо доверять и своим», — заявил Пименов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

47-летний Романов стал и. о главного тренера после увольнения Деяна Станковича 11 ноября.

Свой первый матч во главе «Спартака» он выиграл у ЦСКА со счетом 1:0. Теперь красно-белым предстоит игра в Кубке России с «Локомотивом» и чемпионате с «Динамо» М.