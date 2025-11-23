«Парма» смогла набрать 11 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Верона» с 6 баллами идет 20-й.

На дубль Матео Пеллегрино хозяева ответили только одним точным ударом в исполнении Жиоване .

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Парма» на выезде переиграла «Верону» со счетом 2:1.

