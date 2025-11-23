В матче 12-го тура итальянской Серии А «Парма» на выезде переиграла «Верону» со счетом 2:1.
На дубль Матео Пеллегрино хозяева ответили только одним точным ударом в исполнении Жиоване.
Результат матча
ВеронаВерона1:2ПармаПарма
0:1 Матео Пельегрино 18' 0:2 Матео Пельегрино 80'
Верона: Лоренцо Монтипо, Армель Белла-Котчап (Абдау Харрауи 88'), Виктор Нельссон (Унай Нуньес 64'), Мартин Фресе, Домагой Брадарич, Жан-Даниэль Акпа, Роберто Гальярдини, Антуан Бернед (Даниэль Москера 54'), Гифт Орбан (Амин Сарр 65'), Rafik Belghali, Giovane Santana do Nascimento
Парма: Эдоардо Корви, Матиас Лёвик Фьёртофт, Лаутаро Валенти, Энрико Дель Прато, Оливер Сёренсен, Мандела Кейта, Адриан Бернабе (Науэль Эстевес 85'), Патрик Кутроне (Эмануэле Валери 77'), Матео Пельегрино, Sascha Britschgi (Адриан Бенедычак 77'), Mariano Troilo
Жёлтые карточки: Унай Нуньес 70' — Энрико Дель Прато 9', Матео Пельегрино 39', Sascha Britschgi 49'
«Парма» смогла набрать 11 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Верона» с 6 баллами идет 20-й.