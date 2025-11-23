Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче 16-го тура российской Премьер-лиги.

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

«Увидели яркий, содержательный матч. Начало матча было неправильное с нашей стороны, много ошибались. Понравилось, как отреагировали на пропущенный гол. После него стали играть правильнее, хорошо атаковали через фланги и полуфланги. Во втором тайме хотели забрать победу.

Наверное, счет по игре, хотя мы были чуть‑чуть ближе к победе. Надо убрать ошибки и развивать то, что хорошо получалось. В последнее время все матчи — война на поле. Нужно ее выигрывать и играть в футбол», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

«Краснодар» располагается на 1-й позиции в таблице РПЛ с 34 очками в активе. В следующем матче «быки» встретятся с «Оренбургом» 26-го ноября в Кубке России.