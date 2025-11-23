«Челси» и «Арсенал» проявляют повышенный интерес к защитнику «Ноттингем Форест» Мурилло﻿, за которым также следит «Барселона»﻿, сообщает Caught Offside.

Главный тренер лондонских «синих» Энцо Мареска высоко оценивает умение бразильца играть с мячом и начинать атаки из глубины поля.

Клуб из Ноттингема оценивает трансфер 23-летнего Мурилло примерно в 80-90 миллионов﻿. Хотя руководство не хочет расставаться с игроком, оно готово рассмотреть предложения, близкие к указанной сумме.

В сезоне 2025 Мурилло сыграл 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт действует до лета 2029 года, что гарантирует клубу сильную позицию в переговорах.