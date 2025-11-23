Стали известны стартовые составы «Интера» и «Милана» на матч 12-го тура итальянской Серии А.
«Интер»: Зоммер, Аканджи, Бастони, Аугусто, Димарко, Ачерби, Барелла, Чалханоглу, Сучич, Мартинес, Тюрам.
«Милан»: Меньян, Томори, Габбиа, Павлович, Бартезаги, Фофана, Модрич, Рабьо, Салемакерс, Пулишич, Леау.
Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го ноября в 22:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.
После 11-и туров в Серии А «Интер» занимает 3-е место в таблице с 24 очками в активе. «Милан» — на 5-й позиции (22 балла).