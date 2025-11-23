Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о поражении в матче с московским «Динамо» (0:3).

Хасанби Биджиев globallookpress.com

«Разбирали ошибки, которые допустили. По горячим следам проанализировали. Непозволительно допускать такие ошибки на поле. Не должны были так легко пропускать. Пытались переломить игру, но свои моменты не реализовали. С этих мелочей и складывается такой исход.

К тому же удаление: на ровном месте получили красную. После этого было сложно что‑то сделать», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 20 очков и поднялось на девятое место в турнирной таблице. У «Динамо» Мх осталось 14 баллов и 13-я строчка.