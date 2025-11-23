Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о поражении в матче с московским «Динамо» (0:3).
«Разбирали ошибки, которые допустили. По горячим следам проанализировали. Непозволительно допускать такие ошибки на поле. Не должны были так легко пропускать. Пытались переломить игру, но свои моменты не реализовали. С этих мелочей и складывается такой исход.
К тому же удаление: на ровном месте получили красную. После этого было сложно что‑то сделать», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».
«Динамо» набрало 20 очков и поднялось на девятое место в турнирной таблице. У «Динамо» Мх осталось 14 баллов и 13-я строчка.