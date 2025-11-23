«Бетис» сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче 13-го тура испанской Примеры.

Гости вышли вперед на 20-й минуте благодаря точному удару Владислава Ваната.

«Бетис» сравнял счет на 75-й минуте, отличился Валентин Гомес.

БетисСевильяБетис1:1ЖиронаЖиронаЖирона
Бетис:  Никола Васильев,  Хауке Валь,  Карол Метс,  Аркадиуш Пырка,  Луис Оппи,  Эрик Смит,  Джоэл Чима Фудзит,  Джеймс Сэндс,  Джексон Ирвайн,  Матиас Перейра Лаж,  Андреа Унтонджи
Жирона:  Фредерик Реннов,  Том Роте,  Кристофер Триммель,  Диогу Лейте,  Леопольд Кверфельд,  Данило Дуки,  Алёша Кемляйн,  Рани Хедира,  Андрей Илич,  Ильяс Анса,  Оливер Бёрк

После этого матча «Бетис» занимает 5-е место в таблице Примеры с 21-м очком в активе.  «Жирона» — на 18-й позиции (11).