«Бетис» сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче 13-го тура испанской Примеры.
Гости вышли вперед на 20-й минуте благодаря точному удару Владислава Ваната.
«Бетис» сравнял счет на 75-й минуте, отличился Валентин Гомес.
Результат матча
БетисСевилья1:1ЖиронаЖирона
Бетис: Никола Васильев, Хауке Валь, Карол Метс, Аркадиуш Пырка, Луис Оппи, Эрик Смит, Джоэл Чима Фудзит, Джеймс Сэндс, Джексон Ирвайн, Матиас Перейра Лаж, Андреа Унтонджи
Жирона: Фредерик Реннов, Том Роте, Кристофер Триммель, Диогу Лейте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Алёша Кемляйн, Рани Хедира, Андрей Илич, Ильяс Анса, Оливер Бёрк
После этого матча «Бетис» занимает 5-е место в таблице Примеры с 21-м очком в активе. «Жирона» — на 18-й позиции (11).