После этого матча «Бетис» занимает 5-е место в таблице Примеры с 21-м очком в активе. «Жирона» — на 18-й позиции (11).

«Бетис» сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче 13-го тура испанской Примеры.

2.20

Прогнозы•Завтра 23:00 «Эспаньол» — «Севилья». Прогноз и ставка Смогут ли хозяева прервать серию поражений?

Футбол•Сегодня 20:56 «Хетафе» — «Атлетико»: онлайн, прямая трансляция матча Примеры

Футбол•Вчера 20:20 «Барселона» — «Атлетик»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 20:17 Лучше, чем Роналдо, но хуже, чем Роналду: как Мбаппе провел первые 75 матчей за «Реал»

Футбол•21/11/2025 20:04 Закономерный регресс: «Ливерпуль», «Барса», «Аталанта» и еще шесть клубов, которые поплыли без прошлогоднего везения

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 11:57 Уроки для «Ливерпуля»: как синдром чемпиона ломает великие команды

Футбол•Вчера 19:24 ЦСКА нацелился на «уральского Ямаля». Кто такой Максим Воронов?

Футбол•Вчера 13:39 Идеальный вингер для «Большой шестерки»: почему Семеньо стал целью топ-клубов АПЛ

Футбол•Вчера 08:01 Надоело греть скамейку: Гонду готов уйти из «Зенита»

Футбол•21/11/2025 16:32 Кто поддержит Мбаппе? Атака «Реала» буксует, несмотря на звездный состав

Выбор читателей

Бои•20/11/2025 12:35 Абсолютная доминация Махачева. Но почему Маддалена был настолько плох?

Бои•21/11/2025 12:57 Топурия, Рахмонов или Усман: с кем драться Махачеву после Маддалены?

Футбол•19/11/2025 07:20 Отставка Карпина в «Динамо»: Точилин считает уход тренера ошибкой, Кирьяков верит в шанс для Гусева

Футбол•17/11/2025 02:36 Италия отправляется в стыки после домашнего разгрома: Норвегия завершила идеальный отбор на ЧМ

Футбол•21/11/2025 14:55 Путь на ЧМ-2026: анализ жеребьевки стыковых матчей

Самое интересное

Бои•26/09/2025 14:05 5 друзей Адесаньи. Представляем звезд UFC, кому пора завершать карьеру в 2025-м

Футбол•26/09/2025 11:27 Первые тревожные звоночки: стоит ли переживать за «Реал», «Манчестеры» и других грандов?

Футбол•25/09/2025 16:06 Забудьте про Дембеле: Мбаппе, Эстеван и еще пять конкурентов Ямаля за «Золотой мяч» в ближайшие 10 лет

Футбол•25/09/2025 16:21 Утрата ДНК: почему «Ман Сити» Гвардиолы больше не похож на себя