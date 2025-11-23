Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итог матча против «Крыльев Советов» (0:2).

Джонатан Альба
Джонатан Альба globallookpress.com

«Соперник был просто лучше.  Их план на игру сработал.  Они правильно оборонялись.  С командой поговорим после игры.  Все ошибались.  Надо все спокойно проанализировать.

Попробуем исправить ошибки и продолжить делать то, что мы делали хорошо», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

После 16 туров «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 11-е место в таблице, а «Ростов» с 18 очками идёт девятым.  В следующем туре «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром», а «Ростов» примет «Локомотив».​