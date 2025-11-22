Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное отстранение главы Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за разглашения конфиденциальной финансовой информации о клубе.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Это произошло из-за какой-то группы, но не знаю, из-за кого конкретно. Не лучшие новости, так как наши отношения с Ла Лигой довольно хорошие. Не знаю, откуда возникли подобные попытки сместить президента Ла Лиги. Я не доверяю происходящему»,﻿ — цитирует Лапорту Sport.es со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Ранее СМИ писали, что в случае признания вины Тебаса его могут наказать от публичного выговора до дисквалификации сроком от двух месяцев до года или отстранения от должности.​