22 ноября на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» будет принимать «Манчестер Сити» в рамках поединка 12-го тура английской Премьер-лиги. Игра начнется в 20:30.

«Ньюкасл» в нынешнем сезоне АПЛ выступает ниже ожиданий. По результатам 11 туров команда занимает 14-е место с 12 очками на счету. Перед встречей с «Ман Сити» «сороки» проиграли «Вест Хэму» и «Брентфорду».

«Ман Сити» в 4 очках от первой строчки и в одном пункте от второй. Таким образом, в случае победы команда Гвардиолы может улучшить свои позиции в турнире. «Горожане» выиграли в 4 из 5 матчей АПЛ и набрали 22 очка.

В последней очной встрече «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Ньюкаслом» со счетом 4:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры считают фаворитом «Ман Сити» за 2.03, на победу «Ньюкасла» они предлагают 3.70.

Прогноз на игру от ИИ — победа «Манчестер Сити» со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

