«Спартак» готов рассматривать предложения по Тео Бонгонде в зимнее трансферное окно. 30-летний вингер получает мало игрового времени в текущем сезоне, и уже этой зимой его возможный уход из клуба не исключён.

Тео Бонгонда globallookpress.com

По данным «Евро-Футбол. Ру», москвичи открыты к переговорам по трансферу конголезского футболиста. В нынешнем чемпионате России Бонгонда появился на поле лишь трижды и не смог отметиться результативными действиями.

Игрок выступает за красно-белых с лета 2023 года, а его контракт рассчитан до окончания сезона-2026/27.