«Барселона» одержала уверенную победу над «Атлетиком» (4:0) в матче 13-го тура испанской Примеры.
У «сине-гранатовых» дублем отметился Ферран Торрес, забив свои голы на 45+3-й и 90-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Роберт Левандовский на 4-й минуте и Фермин Лопес Мартин на 48-й минуте.
Результат матча
БарселонаБарселона4:0АтлетикБильбао
1:0 Роберт Левандовски 4' 2:0 Ферран Торрес 45+3' 3:0 Фермин Лопес 48' 4:0 Ферран Торрес 90'
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Жерар Мартин, Пау Кубарси, Алекс Бальде (Рональд Араухо 46'), Эрик Гарсия (Марк Берналь 74'), Фермин Лопес (Марк Касадо 64'), Даниэль Ольмо (Рафаэл Диас 81'), Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Роберт Левандовски (Педро Фернандес 64')
Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Эмерик Лапорт, Даниэль Вивиан, Андони Горосабель, Унаи Гомес (Роберт Наварро 55'), Ойан Сансет, Микель Хаурегисар (Микель Весга 68'), Иньиго Руис де Галарета (Горка Гурусета 55'), Нико Уильямс (Алехандро Рего 55'), Алехандро Беренгер (Адама Буаро 68')
Жёлтые карточки: Иньиго Руис де Галарета 43' (Атлетик), Андони Горосабель 73' (Атлетик)
Красная карточка: Ойан Сансет 54' (Атлетик)
После этого матча «Барселона» располагается на 1-й позиции в таблице Примеры с 31-м очком в активе. «Атлетик» занимает 8-ю строчку (17 баллов).