«Барселона» одержала уверенную победу над «Атлетиком» (4:0) в матче 13-го тура испанской Примеры.

У «сине-гранатовых» дублем отметился Ферран Торрес, забив свои голы на 45+3-й и 90-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Роберт Левандовский на 4-й минуте и Фермин Лопес Мартин на 48-й минуте.

Результат матча Барселона Барселона 4:0 Атлетик Бильбао 1:0 Роберт Левандовски 4' 2:0 Ферран Торрес 45+3' 3:0 Фермин Лопес 48' 4:0 Ферран Торрес 90' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Жерар Мартин, Пау Кубарси, Алекс Бальде ( Рональд Араухо 46' ), Эрик Гарсия ( Марк Берналь 74' ), Фермин Лопес ( Марк Касадо 64' ), Даниэль Ольмо ( Рафаэл Диас 81' ), Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Роберт Левандовски ( Педро Фернандес 64' ) Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Эмерик Лапорт, Даниэль Вивиан, Андони Горосабель, Унаи Гомес ( Роберт Наварро 55' ), Ойан Сансет, Микель Хаурегисар ( Микель Весга 68' ), Иньиго Руис де Галарета ( Горка Гурусета 55' ), Нико Уильямс ( Алехандро Рего 55' ), Алехандро Беренгер ( Адама Буаро 68' ) Жёлтые карточки: Иньиго Руис де Галарета 43' (Атлетик), Андони Горосабель 73' (Атлетик) Красная карточка: Ойан Сансет 54' (Атлетик)

Статистика матча 7 Удары в створ 2 5 Удары мимо 8 68 Владение мячом 32 5 Угловые удары 7 7 Офсайды 3 9 Фолы 9

После этого матча «Барселона» располагается на 1-й позиции в таблице Примеры с 31-м очком в активе. «Атлетик» занимает 8-ю строчку (17 баллов).