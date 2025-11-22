Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми рассматривает возможность сменить клуб по окончании сезона-2026. 23-летний форвард, стабильно выступающий в Бундеслиге, привлёк внимание ряда топ-команд Европы. Среди претендентов на немецкого игрока называются «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Интер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Карим Адейеми globallookpress.com

Тем не менее, по данным источника, переход в Серию А выглядит маловероятным. Романо отмечает, что итальянским клубам, включая «Интер», будет непросто провернуть столь дорогой трансфер при нынешней финансовой ситуации. На данный момент переговоры между сторонами не ведутся.

Адейеми уже занялся изучением возможных направлений и даже сменил агента — шаг, который нередко предшествует крупным переходам. Несмотря на широкий интерес, приоритет для форварда уже определён: он намерен попробовать себя в английской Премьер-лиге, что делает британские клубы основными претендентами на его подписание.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Карима Адейеми составляет 60 млн евро.