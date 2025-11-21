Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что три его футболиста точно не сыграют в домашнем матче 12-го тура АПЛ с «Ноттингемом».

Флориан Вирц (слева) и Марио Гетце globallookpress.com

«У обоих (Вирца и Брэдли) мышечные повреждения. Я не ожидаю, что Конор будет частью команды в ближайшие 22 дня. Возможно, в конце обозначенного срока, но не раньше, если только не случится чудо, чего я не жду», — цитирует сайт мерсисайдцев Слота.

Также голландский специалист добавил, что правый защитник Джереми Фримпонг не поможет команде в течение 2-3недель из-за повреждения подколенного сухожилия.

«Ливерпуль» примет «Ноттингем» 22 ноября в 18:00 (мск).