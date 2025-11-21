Ведущий полузащитник «Челси» Коул Палмер не поможет в ближайших матчах своего клуба из-за травмы.

Коул Палмер globallookpress.com

«Скорее всего, он не будет доступен в матче против "Бернли". Он точно не сыграет против "Барселоны" и "Арсенала" на следующей неделе. К сожалению, дома с ним произошел несчастный случай, он ударился пальцем ноги и сломал его», — цитирует наставника «Челси» Энцо Мареску ВВС.

Причиной отсутствия Палмера стал перелом пальца на ноге. В АПЛ «Челси» 22 ноября сыграет с «Бернли», а 30 ноября примет «Арсенал». 25 ноября команда сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провел 10 матчей, забил в них 5 голов и сделал 2 ассиста.