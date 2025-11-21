Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нападающем Эрлинге Холанне.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Он — талант своего поколения. Сочетание физической силы, скорости и инстинкта голеадора делает его исключительным игроком. Такие феномены появляются раз в несколько поколений», — цитирует наставника Marca.

В текущем сезоне Холанн провёл за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и оформив одну результативную передачу.

Контракт норвежца с клубом действует до лета 2034 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €180 млн.