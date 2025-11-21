Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ситуации с травмированными футболистами команды.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Шешко пропустит несколько недель, не знаю, сколько именно займёт восстановление, но не думаю, что там что-то серьёзное. Нам следует быть осторожными по отношению к Беньямину, он уже находится в процессе восстановления, ему уже лучше. Через несколько недель Бен вернётся.

Магуайр не готов к игре. Кобби [Майну] сегодня не тренировался, но завтра, думаю, он возобновит работу. Лисандро Мартинес всё ближе к тому, чтобы выйти на поле. Разумеется, к этому нужно подходить аккуратно, в первые минуты ему будет непросто, состояние гораздо лучше, чем две недели назад», — цитирует Аморима пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайтед» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда сыграет против «Эвертона».