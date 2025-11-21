Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможном возвращении голкипера Алисона Бекера в стартовый состав команды.
«Алисон тренировался на прошлой неделе и на этой неделе, так что он сможет сыграть завтра, если сегодня всё пройдёт хорошо.
Если он будет готов, то выйдет на поле в стартовом составе», — приводит слова Слота Liverpool.com.
Напомним, что Алисон получил травму в конце сентября.
«Ливерпуль» сыграет против «Ноттингем Форест» в рамках 12-го тура АПЛ завтра, 22-го ноября в 18:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.