Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил перспективы Вадима Романова на посту исполняющего обязанности наставника московского клуба.

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«Романову будет непросто. Можно сказать, что его бросили в открытый огонь. Он тренировал "молодежку" "Спартака", потом помогал Станковичу в первой команде, знает футболистов, но руководить коллективом в таких играх как с ЦСКА — это испытание для молодого специалиста. Конечно, я желаю ему удачи в работе. Посмотрим, каким будет новый выбор руководства Спартака», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, что Романов был назначен на данный пост после ухода из команды Деяна Станковича.