В каждом пути полуфинальные пары состоят из команды из первой корзины, встречающейся с командой из четвёртой корзины, и пары из второй и третьей корзин соответственно. Финальные матчи пройдут также в марте 2026 года.

В раунде примут участие 16 команд, разделенных на четыре пути, каждая состоящая из четырех команд, которые сыграют полуфиналы и финалы. Победители финалов получат путевку на турнир.

Жеребьевка стыковых матчей к чемпионату мира 2026 года среди европейских сборных завершена.

