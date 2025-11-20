Жеребьевка стыковых матчей к чемпионату мира 2026 года среди европейских сборных завершена.

Сборная Италии по футболу
Сборная Италии по футболу globallookpress.com

В раунде примут участие 16 команд, разделенных на четыре пути, каждая состоящая из четырех команд, которые сыграют полуфиналы и финалы.  Победители финалов получат путевку на турнир.

Пары полуфиналов выглядят следующим образом:

Путь 1: Италия — Северная Ирландия; Уэльс — Босния и Герцеговина.

Путь 2: Украина — Швеция; Польша — Албания.

Путь 3: Турция — Румыния; Словакия — Косово.

Путь 4: Дания — Северная Македония; Чехия — Ирландия.

В каждом пути полуфинальные пары состоят из команды из первой корзины, встречающейся с командой из четвёртой корзины, и пары из второй и третьей корзин соответственно.  Финальные матчи пройдут также в марте 2026 года.