Резервный голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх принял решение повесить бутсы на гвоздь по окончании сезона, сообщает Bayern & Germany.

Свен Ульрайх globallookpress.com

Контракт 37-летнего игрока истекает летом 2026 года и стороны не намерены его продлевать. Ожидается, что «Бавария» предложит ветерану работу в структуре клуба.

Свен Ульрайх является воспитанником «Штутгарта», с 2015 по 2020 год он уже выступал за «Баварию», а затем перебрался в «Гамбург». В 2021-м он снова вернулся в мюнхенский клуб.

В составе «Баварии» Ульрайх восемь раз стал чемпионом Германии, взял три Кубка страны и шесть национальных Суперкубков. Кроме того, с мюнхенцами он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.